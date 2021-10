En video: Anya Taylor-Joy se estrenó como cantante

La actriz Anya Taylor-Joy es toda una caja de sorpresas. No solo es talentosa para interpretar personajes dramáticos de alto impacto, como sus trabajos en «Gambito de dama» o «Peaky Blinders», sino que también habla perfectamente español (con su acento argentino) e inglés, y ahora sorprende al cantar.

La productora de cine Focus Features, que está detrás de la próxima cinta que llevará a la rubia a las pantallas, «Last Night in Soho», liberó un video donde se le puede ver a la artista interpretar «Downtown», original de Petula Clark y lanzada en 1965.

El video de la nueva versión alterna imágenes de Anya en el estudio de grabación con algunos visuales de la cinta de horror que dirigió el británico Edgar Wright.

«No todos los días se te pide que grabes varias versiones de una canción icónica. Los sonidos de los 60 fue lo que me enamoró por primera vez de la música, así que me alegré mucho cuando Edgar me pidió que lo probara», comentó la artista con raíces latinas.

