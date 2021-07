Aracely Arámbula recibe críticas por su negativa a vacunarse

La actriz mexicana Aracely Arámbula está convencida de que puede evitar el covid-19 con todos los cuidados necesarios para protegerse a sí misma y a su familia, sin la necesidad de vacunarse.

En ese sentido, la ex de Luis Miguel declaró a los medios de su país que ni ella ni sus hijos están vacunados y que tampoco tiene en sus planes hacerlo de momento.

“Yo ahorita estoy cuidando mucho mi sistema inmune y la verdad es que me quiero esperar”, confesó. “Soy una persona que me gusta ‘rectificar’ todo lo que me pongo; mi hermano es doctor, venimos de una familia que estamos todo el tiempo viendo la salud y lo médico y sí queremos ahora esperarnos un poquito”, comentó.

Lea completa esta nota en Chevere.life