Ariana Grande se pronunció sobre abusos en Nickelodeon

A tres meses del estreno de “Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV“, donde varios exempleados del productor Dan Schneider hablaron de los abusos en los sets de grabación de Nickelodeon, Ariana Grande dio a conocer su postura sobre la docuserie, destacó el portal mexicano El Universal, que cita como fuente a medios estadounidenses.

Como se recordará, cuando tenía 14 años, la actriz y cantante estadounidense formó parte del elenco de la serie “Victorious” (2010-2013), que forma parte de lista de shows juveniles desarrollados por Schneider para la cadena infantil.

“Obviamente, mi relación con esto ha cambiado y está cambiando actualmente, y estoy reprocesando mucho cómo fue la experiencia”, dijo Grande en entrevista en el pódcast Podcrushed del actor Penn Badgley.

“Muchas personas no tienen el apoyo que necesitan para trabajar a ese nivel en una edad tan temprana, pero tampoco tienen por qué lidiar con las cosas que las víctimas han contado… no hay una palabra para describir lo devastador que es escuchar eso”, señaló la vocalista.

“Debería haber terapeutas”

La intérprete de “The Boy is Mine” aprovechó la oportunidad para resaltar la importancia de facilitarle a los niños y padres las herramientas para lidiar con las particularidades de la industria del entretenimiento.

“Creo que el entorno debe ser más seguro si los niños van a actuar. Creo que debería haber terapeutas. A los padres se les debería permitir estar donde quieran estar. Y pienso que no solo en los sets de niños; creo que si alguien quiere hacer esto o música o cualquier cosa al nivel de exposición que significa estar en televisión o hacer música con un sello importante o lo que sea, debería haber en el contrato algo que diga: ‘La terapia es obligatoria dos veces por semana’ “, comentó.

Durante la entrevista, la también actriz señaló que los artistas jóvenes son muy vulnerables a las reacciones de los adultos en el set. “Eso crea un patrón extraño que ocurre cuando realmente se aprovechan de lo mucho que significa para el joven artista hacer reír en el set. Dices: ‘Oh, estoy haciéndolo genial’. Esto es divertido, es bueno”.

“Victorious”

Con relación a “Victorious”, programa que ha recibido acusaciones por su contenido inapropiado debido a múltiples situaciones y chistes con doble sentido, Ariana Grande recordó que el proyecto la emoción desde el principio.

“Éramos artistas jóvenes que queríamos hacer esto con nuestras vidas más que nada, lo logramos y fue tan hermoso. Creo que tuvimos recuerdos muy especiales y nos sentimos muy privilegiados de haber podido crear esos roles y ser parte de algo que fue tan especial para muchos niños pequeños”, declaró en el podcast, según el site Nosotras.mx.

Grande, que aquí dio vida a una peculiar joven llamada Cat, protagonizó luego un spinoff de la comedia titulado “Sam & Cat”, junto a Jenette McCurdy, de la serie “iCarly”. La nueva producción también estuvo a cargo de Schneider.

Límites del humor

La cantante, que próximamente protagonizará la película musical “Wicked”, también habló de lo que se arrepiente de esa época, como escenas que filmó o en las que vio que otros compañeros “superaron los límites con su humor”.

“Las insinuaciones, nos dijeron, y también nos convencieron, de que eran una diferenciación genial. Y, no sé, creo que todo sucedió muy rápido y ahora, mirando atrás en algunos de los clips pienso, eso es… maldita sea, ¿en serio?. Las cosas que no fueron aprobadas para las series se colaron en las webs o donde fuera, y ese es otro descubrimiento”, contó.

Aunque, Ariana desaprueba las bromas de “Victorious”, aseguró que no se arrepiente de su participación en el programa debido a que creó cosas hermosas junto a sus compañeros que ahora también son sus amigos.

“Específicamente sobre nuestro programa, creo que algo que estábamos convencidos era lo bueno de nosotros. Es que superamos los límites con nuestro humor. Y las insinuaciones fueron… Supongo que estoy molesta, sí”, acotó.