¿Arrugó? Ben Affleck se defendió tras declaraciones sobre Jennifer Garner

Tras la ola de críticas por sus declaraciones sobre su matrimonio con Jennifer Garner, el actor Ben Affleck salió a defenderse y tuvo que volver a explicar su testimonio y aseguró en «Jimmy Kimmel Live» que los medios de comunicación malinterpretaron sus declaraciones.

Affleck ha estado en el ojo del huracán desde que en entrevista dio algunas declaraciones que no fueron tomadas muy bien entre sus seguidores y los de su exesposa, a quien además culpó de sus problemas con el alcohol.

“Parte de la razón por la que empecé a beber fue porque estaba atrapado (…) Me decía a mí mismo: ‘No puedo irme por mis hijos, pero no estoy feliz, ¿qué hago?’ Y lo que hice fue beber una botella de whisky y quedarme dormido en el sofá, que resultó no ser la solución”, manifestó el intérprete de de «Batman vs Superman».

