Así celebró Luiseth Materán la diversidad sexual

Luiseth Materán sorprendió a propios y extraños, este 28 de junio, tras compartir en redes sociales algunas fotos en las que celebró el Orgullo LGBTQ+. Embutida en la piel de una Drag Queen, la ex Miss Venezuela Universo 2021 llamó la atención para elevar su voz y dar un mensaje contundente.

«Hoy celebro la diversidad y el respeto hacia todos los seres humanos que, día a día luchan por la igualdad de deberes y derechos», escribió en uno de los múltiples post que colgó en su cuenta de Instagram.

«Gracias por ser mi inspiración; fueron ustedes quienes me animaron a hacer este trabajo, a arriesgarme día a día como lo hacen ustedes al enfrentarse a una sociedad que no acepta que ser diferentes no está mal; porque pase lo que pase, el amor seguirá siendo siempre el idioma universal», continuó la también modelo y comunicadora social.

