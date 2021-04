Audiencia de los Oscar se desploma

La audiencia de los Premios de la Academia en ABC se desplomó a 9,85 millones de espectadores, menos de la mitad del mínimo anterior de los Oscar, continuando la tendencia alarmante desconexión de los espectadores con las premiaciones.

La estimación preliminar de The Nielsen Company publicada el lunes muestra que el nivel de audiencia que vio ganar a “Nomadland” fue 58% menor a los 23,6 millones del año pasado, la segunda cifra menor hasta la fecha.

Los productores probaron con un evento sin anfitrión el domingo por la noche en el que tuvieron un público pequeño de nominados e invitados sin cubrebocas. Pero en un año en el que los cines estuvieron principalmente cerrados por la pandemia, la gente no estaba familiarizada o emocionada con las películas que se presentaron principalmente por streaming.

Los Globos de Oro (6,9 millones de espectadores) y los Grammy (9,2 millones) también tuvieron ratings mínimos este año.

Nomadland fue la película más premiada

Nomadland fue la película más premiada de los Óscar con tres galardones: mejor cinta, dirección (Chloé Zhao) y actriz (Frances McDormand).

La realizadora china Chloé Zhao, la segunda mujer en toda la historia en anotarse el Óscar de mejor dirección (la primera fue Kathryn Bigelow por The Hurt Locker, 2008), dedicó el premio de mejor película a la comunidad de nómadas que retrata en esta cinta y que conoció en sus largos viajes por carretera durante el rodaje.

“Gracias por enseñarnos el poder de la resiliencia y la esperanza, y por recordarnos cómo es la verdadera bondad”, aseguró la cineasta.

Por detrás de este aclamado retrato de las ruinas del capitalismo en EEUU, que era la gran favorita en los Óscar tras arrasar en la temporada de premios de Hollywood, se situaron varias cintas con dos estatuillas.

The Father consiguió mejor actor para Anthony Hopkins y guion adaptado para Florian Zeller, mientras que Ma Rainey’s Black Bottom hizo doblete con mejor vestuario y maquillaje.

Otro par de galardones se embolsó Sound of Metal con mejor montaje y mejor sonido.

Otras películas con doble estatuilla fueron Mank (mejor fotografía y mejor diseño de producción), Soul (mejor película de animación y banda sonora) y Judas and the Black Messiah (mejor canción por Fight for You y mejor actor de reparto para Daniel Kaluuya).

La surcoreana Yuh-Jung Youn consiguió el premio a la mejor actriz de reparto; la película danesa Another Round fue la mejor cinta internacional, y My Octopus Teacher, mejor documental.