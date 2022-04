Banny Kosta se inclina por la medicina alternativa tras sufrir covid-19￼

El salsero venezolano Banny Kosta está apostando por la medicina alternativa tras haber experimentado las consecuencias del covid-19, además alega que el descanso y la recreación son fundamentales para una salud plena y productiva.

Recientemente, el artista caraqueño publicó una fotografía donde se ve que está tomando una sesión de acupuntura.

«He tenido días fuertes, donde me exigía quizá más de la cuenta. Logrando los resultados claro, ya que ¡Es la idea! Pero luego de que me dio covid muchas cosas cambiaron, entre ellas, no poder conciliar el sueño para obtener el descanso necesario. Fue así como opté por esta medicina natural, porque es efectiva, según quien me la recomienda (mi fisioterapeuta)», posteó Kosta en su cuenta en Instagram.

