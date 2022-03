¡Bien por ella! Sabrina Seara se une al elenco de “Los ricos también lloran»

Luego de ausentarse por un tiempo, Sabrina Seara retomó su carrera gracias a la nueva versión de “Los ricos también lloran”, destacó la revista People En Español. La venezolana graba su participación embarazada de su segundo hijo.

«Como actriz me ha tocado interpretar varias veces a una embarazada, pero es la primera vez que estando embarazada me toca interpretar a una que no lo está. Y vaya que sí ha sido todo un reto», escribió la intérprete a través de su cuenta de Instagram.

La citada telenovela marca el debut de Seara en la nueva plataforma TelevisaUnivision. Allí, la artista se meterá en la piel de Vivian, quien al parecer será una gran aliada de Soraya Montenegro, personaje interpretado por Fabiola Guajardo.

