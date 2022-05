Bill Murray: «Hice algo que yo consideraba gracioso y no se entendió así»

Luego de las acusaciones de comportamiento inadecuado y, en consecuencia, la suspensión del rodaje de la cinta «Being Mortal», el actor Bill Murray decidió romper el silencio.

El veterano artista reaccionó a las acusaciones de la medida por una denuncia en su contra y señaló que se acercó a conversar con la persona involucrada, que sería una mujer.

«Si no uno no puede llevarse bien y confiar el uno en el otro, no tiene sentido seguir trabajando juntos», dijo Bill.

«Hubo una diferencia de opiniones con una mujer con la que estaba trabajando. Hice algo que yo consideraba gracioso y no se entendió así», señaló a la cadena Cnbc durante un evento de accionistas de la entidad Berkshire Hathaway.

Foto: AP

Lea la nota completa en Chevere.life