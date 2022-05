Billie Eilish contó como convive con el síndrome de Tourette

Billie Eilish habló sobre su diagnóstico del Síndrome de Tourette, reseñó Just Jared. Tiempo atrás, la reconocida cantante enfrentó críticas y burlas por los movimientos involuntarios que le provoca este trastorno en el sistema nervioso.

“Si me filmas durante el tiempo suficiente, verás muchos tics. Es realmente extraño, no he hablado de eso en absoluto. La forma más común en que las personas reaccionan es que se ríen porque piensan que estoy tratando de ser graciosa. Piensan que voy (imita un tic) como un movimiento divertido. Y luego dicen, ‘ja’, y siempre me siento increíblemente ofendida por eso. O dicen (mira alrededor)’¿Qué?’ y luego digo, ‘Tengo Tourette’”, contó Eilish durante una entrevista para la serie de Netflix «My Next Guest Needs No Introduction», destacó el referido site.

