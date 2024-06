La exitosa cantante estadounidense Billie Eilish ha sumado un nuevo récord a su corta carrera, ya que, con solo 22 años, se ha convertido en la intérprete más joven en lograr 100 millones de oyentes mensuales en Spotify, según la revista Billboard, reseñó EFE.

Con dos premios Óscar y nueve premios Grammy, la cantante se sitúa en la órbita de otros intérpretes como The Weeknd, que lidera la lista con 107 millones de oyentes al mes, y de Taylor Swift, que ha alcanzado los 102, dice la revista.

Cabe destacar que Eilish consiguió este récord con solo 82 canciones en la plataforma, a mientras The Weeknd y Swift cuentan con más del doble de temas en Spotify que la vocalista de ‘Lunch’.

Su base de fans va en aumento

“Spotify ha sido parte de la historia de Billie desde el principio. Desde ‘Ocean Eyes’, su base de fans ha aumentado continuamente en todo el mundo”, aseguró a Billboard Jeremy Erlich, director global de música de Spotify.

“Lo que ella y (su hermano y colaborador) Finneas han logrado desde 2016 es bastante notable… y todo esto a la edad de 22 años”, precisa el directivo a la revista especializada.

Eilish cuenta actualmente con ocho canciones con reproducciones millonarias en las plataformas de streaming: ‘Lovely’ with Khalid (2.8 mil millones de reproducciones hasta la fecha), Bad Guy’ (2.5 mil millones), ‘When the Party’s Over’ (1.8 mil millones), ‘Everything I Wanted’ (1.6 mil millones), ‘Ocean Eyes’ (1.4 mil millones), ‘Happier Than Ever’ (1.300 mil millones), “Idontwannabeyouanymore” (1.09 mil millones) y “Bury a Friend” (1.01 mil millones).

Desde 2018

El sencillo debut de Eilish, “Ocean Eyes”, llegó al Billboard Hot 100 en 2018 y alcanzó el puesto 84 el año siguiente. Desde entonces, ha conseguido 42 canciones más en la lista de todos los géneros, y seis de ellas alcanzaron el top 10, incluido “Bad Guy” de 2019, que encabezó la lista en agosto de ese año, asegura la revista.

La artista nacida en Los Ángeles (18 de diciembre de 2001) lanzó su tercer álbum de estudio, ‘Hit Me Hard and Soft’, el mes pasado y debutó en el No. 2 en la lista Billboard 200 (detrás de ‘Tortured Poets Department de Taylor Swift). Las 10 canciones del disco también debutaron en el top 40 del Billboard Hot 100.

A principios de este año, cabe destacar, Billie Eilish también hizo historia al convertirse en la dos veces ganadora del Óscar más joven de la historia al alzarse con el premio a la Mejor canción original para ‘What Was I Made For?’ del filme ‘Barbie’. Previamente, triunfó en la misma categoría en 2022 por el tema ‘No Time To Die’, del filme homónimo de la saga de James Bond.