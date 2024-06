Bivi Rosales: “Sin querer siento que fracasé”

Bivi Rosales, tuvo que ponerle fin a su aventura a su aventura empresarial. La TV host y locutora admitió su tristeza por este cierre en negativo, pero espera retomar el proyecto en el futuro.

“Es duro caer. Hoy cierro un ciclo de mi vida que comenzó hace seis años atrás, que me regaló muchas alegrías, aprendizajes, que me me hizo crecer como mujer de negocios, a tener socios que se convierten en familia, a liderar; y también entendí lo negativo al no tener un plan con objetivos claros, al no priorizar tu negocio”, escribió en su perfil de Instagram la presentadora del espacio ‘Viajando con Bivi’ (Venevision).

La también comunicadora social, egresada de la UCAB, aprovechó la publicación para darle las gracias a todos lo que apoyaron su sueño. “Tengo el corazón arrugadito”, comentó sobre el proceso emocional por el que atraviesa tas al decisión que tomó con su tienda y su marca de ropa.

Foto: Instagram @bivirosales

“Se que no es la palabra, pero sin querer siento que fracasé; espero aprender de mis errores y más adelante volver a retomar este bonito sueño. Espero pronto tenerles noticias

Bivi Rosales, como se recordará, lanzó su línea de ropa originalmente en 2018, aunque fue en 2020, durante la pandemia, que le dio fuerza al proyecto. Además de las colecciones de ropa, la Bianca Rosales Store, que estaba ubicada en Las Mercedes, ofrecía también zapatos y accesorios.

La noticia del final de este proyecto le ganó a Bivi Rosales diversos mensajes de solidaridad y apoyo de la comunidad de Instagram.

“Fracasar es el último escalón antes de llegar al piso del éxito. Pa´lante”, comentó el cantante Florentino Primera, mientras la presentadora Maite García, quien también tiene una tienda de ropa, expresó: “Te entiendo. Y es la sensación más desagradable. Pero cada error o caída es un aprendizaje. Ese ‘fracaso’ no es más que parte de la vida. Te amo y te admiro”.

José Andrés Padrón, por su parte, comentó: “Nunca fracasas cuando lo intentas. Es el principio de todo, querida. Go”, al tiempo que la emprendedora Katherine Gamez señaló: “Te entiendo tanto, Bivi. Estas decisiones muchas veces son sabias también”.

“Amiga, quebré dos veces mi negocio y hoy, en mi tercer intento, estoy feliz de ver cómo va creciendo. Pero cuando fracasé no tuve el valor de contarlo. Ya verás que se viene algo mejor”; “El fracaso es la oportunidad de empezar de cero con más experiencia. Te deseo lo mejor siempre. vendrán nuevas oportunidades y entenderás el porqué del hoy”; y “Nada se convierte en fracaso si aprendiste algo de ello. Toma toda la experiencia que esto te dejó”, comentaron igualmente otros internautas.

Bianca Rosales, nombre completo de Bivi Rosales, ha combinado su trabajo en la televisión con la radio, medio en el que incursionó en 2013. Actualmente, de hecho, forma parte del Circuito X (89.7 FM). En la pantalla chica ha destacado también en espacios de Canal i y Sun Channel.