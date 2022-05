Boris Izaguirre se enfrenta a un nuevo reto

Boris Izaguirre regresó a la vida pública tras ser intervenido cardiovascularmente. Recuperado de la endarterectomía carotidea, a poco más de un mes de pasar por el quirófano, asistió a la inauguración de un restaurante en Madrid. Allí contó que ya se siente bien y que se prepara para un nuevo reto profesional que lo tiene bastante nervioso.

«La semana pasada se anunció la programación del Teatro de la Zarzuela para la temporada 2022-2023», dijo el escritor y también animador al diario El Español. «Escribí el libreto de un estreno para el 29 de abril del año que viene. Estoy nerviosísimo porque es un proyecto en el que llevamos trabajando desde 2017».

Además, el venezolano anunció su debut escribiendo canciones. «Es una experiencia muy diferente y muy nueva para mí, pero me llena de mucha ilusión porque desde niño siempre quise escribir teatro. ¡Por fin! Ahora, a través de la Zarzuela no puede ser algo más increíble. La Zarzuela es teatro, música y mucho humor. Mucho de lo que yo he aprendido en mi vida, lo aplico en esta nueva forma de escribir. Estoy encantado».

