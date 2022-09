Brendan Fraser habló del reto de dar vida a un hombre de 250 kilos

El reconocido actor Brendan Fraser habló sobre el cambio físico al que se ha sometido para interpretar a Charlie, quien pesa más de 250 kilos en «The Whale», resaltó Variety. El artista dijo que necesitó “aprender a moverse de una manera nueva”, señaló el site.

“Desarrollé músculos que no sabía que tenía. Incluso sentí una sensación de vértigo al final del día cuando me quitaron todos los aparatos; era como bajar del muelle a un barco en Venecia. Esa sensación de ondulación. Me dio aprecio por aquellos cuyos cuerpos son similares. Necesitas ser una persona increíblemente fuerte, mental y físicamente, para habitar ese ser físico”, destacó Fraser en una conferencia de prensa antes del estreno mundial de la película.

El actor, de 53 años, está retomando su carrera después de años de mantenerse fuera de las cámaras. El cambio físico tiene sorprendidos a los fanáticos ya que tuvo que aumentar de peso considerablemente para su papel de obeso mórbido.

