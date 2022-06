Cardi B se someterá al bisturí tras haber dado a luz por segunda vez

Cardi B recurrió a su Instagram para revelar que pretende hacerse una cirugía estética tras haber dado la bienvenida a su segundo retoño, Wave. La rapera se manifestó vía stories y destacó que a pesar de que no es algo que la atormenta, la piel de su estómago se estiró un poco, por lo que quiere perfeccionar su abdomen.

«Este estómago está pidiendo a gritos un bisturí, de verdad que sí. No está mal pero es que realmente no me gusta esta piel de más», fue lo primero que dijo la estrella.

Asimismo, en sus siguientes comentarios Cardi B hizo énfasis en lo mucho que le desagrada esa parte de su físico actual. «No me gusta, quiero deshacerme de esto, creo que Wavey me hizo mal, así que no puedo esperar a lanzar esta canción y hacer otras cosas para poder tomarme mi break y hacerme mi cirugía, se acabó…». Igualmente, agregó entre risas que «las cirugías y yo somos grandes, grandes amigas, me voy a poner manos a la obra de lleno con eso perra».

