Carolina Sandoval negó tener problemas financieros

Carolina Sandoval dejó claro que no está atravesando por una crisis financiera, destacó la revista People en Español. La presentadora venezolana, asimismo, desmintió enfrentar problemas en su matrimonio con Nick Hernández.

La panelista del programa “Siéntese quien pueda”, reveló que este rumor surgió luego de que una persona, a quien ella le abrió las puertas de su casa, abusó de su confianza y creó la polémica.

“Soy muy feliz cuando abro las puertas de mi casa. Cada vez que alguien entra a mi casa está entrando a mi templo, al lugar donde viven mis hijas, mi madre, en donde tengo mi esposo, mis mejores momentos. Le deseó mucha salud a la persona que creyó que me iba a traicionar, que se hizo pasar por cordero siendo un lobo”, dijo Sandoval en entrevista con el mencionado site.

Por negocios

Los rumores de los problemas financieros de Carolina Sandoval surgieron, según ella señala, tras la filtración de documentos sobre sus impuestos. “Si Donald Trump ha debido impuestos en este país, que los deba Carolina Sandoval es como un pelito de un caballo”, dijo sin dar detalles.

Las especulaciones tomaron más fuerza luego de que Sandoval y su esposo pusieron en venta su casa en Miami, Florida. La propiedad está valorada por 1.59 millones de dólares.

“Es una oportunidad familiar de negocios. Nosotros esta propiedad la compramos como una inversión”, dijo a People en Español. “El dinero lo vamos a invertir en un nuevo proyecto. Estoy supercontenta”, apuntó.

Su matrimonio

Carolina Sandoval se mostró sorprendida de que la gente siempre apueste por el fracaso. “Uno empieza a vender una casa y ya le están armando un divorcio y una crisis financiera. ¿Entonces toda la gente que está vendiendo una casa es por problemas financieros? ¡No! Nosotros estamos en una reestructuración de nuestras empresas. Vienen nuevos proyectos. No tenemos intención de ahora mismo comprar una propiedad. No me importa que se estén burlando. No me estoy separando, para nada, todo lo contrario. Lo que vienen son puras cosas buenas”, señaló.

“Yo entiendo que cuando yo me casé mucha gente no soportó que mi personalidad nunca va a cambiar. Voy a seguir siendo auténtica, coqueta, voy a seguir bromeando con los chicos guapos. Nick ya sabe quién soy yo. Nick es un lindo papá, a nosotros nos han querido destruir la relación desde hace tanto tiempo. Me quedo impresionada como las personas alrededor de uno son las primeras que están apostando a que no te vaya bien”, expresó igualmente.

Sandoval reveló que el rumor de su supuesta ruptura surgió de la fiesta de su hija. “Si supieran que nuestras crisis matrimoniales, como las de todos los matrimonios que conozco, han sido momentos en los que nadie se ha imaginado que estamos mal. Tenemos nueve años luchando por nuestra familia”, dijo.

“Qué bonito saber que nos tienen en boca por muchas razones; porque les damos vistas, porque somos personas que lo que ven es lo que hay”, comentó también.