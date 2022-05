Carolina Sandoval recordó el día que salió de «Suelta la sopa»

Una vez más Carolina Sandoval, sin pelos en la lengua, habló sobre un tema que para muchos fue sorpresa: su salida del programa «Suelta la sopa».

Aunque no es la primera vez que la conductora venezolana menciona el tema para dar su versión de los hechos, esta vez quiso relatar un episodio que pudo haberle costado un buen disgusto, como lo dijo la propia Carolina.

«Me puse muy brava, me puse furiosa, prendí el teléfono y sentía que tenía que comunicarle a quienes me siguen lo que había ocurrido. Si me preguntaras hoy en día si lo volvería a hacer, sí, yo siempre voy a prender la cámara, pero ese día dos niñas se han podido quedar huérfanas porque todos sabemos que un momento de rabia te puede llevar a terribles episodios cerebrovasculares», contó en un podcast y reseñó People en Español.

