Carolina Sandoval y su esposo renovaron votos matrimoniales

Carolina Sandoval y su esposo Nick Hernández renovaron votos matrimoniales en Madrid, España. Lo hicieron, principalmente, porque creen en el amor y en su compromiso luego de nueve años de relación.

La feliz pareja se dijo “Sí, acepto” en una íntima ceremonia a la que acudieron amigos y seres queridos.

“Cuando vean este video ya habremos renovado nuestros votos matrimoniales en esta ciudad que tanto amamos. Primera vez que una novia (yo) voy caminando a la iglesia donde eso va a ocurrir”, dijo Sandoval en un video publicado en Instagram.

En el clip compartido, la periodista mostró a los cómplices que le acompañaron ese día especial. “Mi niña vitamina, mi prima y un poquito de gente que hemos seleccionado para compartir un momento tan bonito”, señaló durante su caminata.

Para los que no lo saben, la pareja de venezolanos se casó por civil en 2015 tras varios años de noviazgo.

En medio de chismes

Cabe recordar que, días atrás, la presentadora del programa “Siéntese quien pueda” desmintió los rumores de supuesta crisis financiera y divorcio. “No estoy en esta vida para estar haciendo lo que alguien quiere que yo haga sino para hacer lo que me gusta a mí”.

Feliz y orgullosa, Carolina Sandoval destacó en otro post que el amor es todo y que Dios no se equivoca.

“En esta etapa de mi vida quiero cómplices no porristas como dice @danielhabif… y es por eso que quiero dar las gracias a este grupo tan mío y privado de gente linda, gracias por compartir algo tan bonito, por dejar que fuera yo quien lo compartiera primero, qué belleza que todas sus fotos y videos están en la memoria. Les agradezco su manera de quererme y su amistad, fueron a acompañarnos a @nickhernandezve y a @mipedacitodeluz en algo tan importante para nosotros. Se les quiere!!!”, escribió.

Felicitaciones

La pareja recibió felicitaciones de personalidades como Viviana Gibelli. “Felicidades querida. Que el amor y la comunicación siempre estén con ustedes. Los abrazo fuerte”, dejo en IG. También Caterina Valentino y el programa ‘Siéntese quien pueda’ le obsequiaron comentarios llenos de amor.

Asimismo, no faltaron los comentarios negativos y de desaprobación que acusaron a la animadora de showcera.

“Esto lo hizo para callar todo el desmadre que ella a ovacionado en las redes. Las piezas que ella dice que son lo más importante para ella no están, su madre, su hija y hermana. Se nota que todo es montado”; “Unos votos improvisados que ni la mamá está, ni la hija. Ay, no mi Carol, pienso que todo lo haces desde la bilis… Que dices que no te importan los comentarios y demuestras lo contrario”; “Pensé que en Miami tendrías más amistades y un círculo más íntimo que en España que vas cada tanto como para celebrar esto tan importante para tu vida. Solo opinión con libertad como tú lo haces”, fueron algunos de los comentarios dejados en sus publicaciones.