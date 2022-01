Celebramos la trayectoria de Alicia Keys en su cumple 41

Este 25 de enero celebramos el cumpleaños número 41 de Alicia Augello Cook, mejor conocida como Alicia Keys. Esta cantante, compositora, pianista y actriz estadounidense nació en Manhattan, Nueva York, y tuvo su primera aparición en la televisión fue el programa «The Cosby Show», cuando solo tenía 4 años de edad.

Durante su carrera como cantante, Keys ha ganado 15 premios Grammy y vendido más de 35 millones de discos, convirtiéndose en una de las artistas más importantes de su generación.

Inició su carrera en 2001 con el lanzamiento de su álbum debut «Songs In A Minor», trabajo al que siguieron las producciones «The Diary Of Alicia Keys» (2003), «As I Am» (2007), «The Element Of Freedom’ (2009), «Here» (2016) y «Alicia» (2020). Para festejar su nueva vuelta al sol, te recordamos algunos de sus grandes éxitos musicales.

