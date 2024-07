Chantal Baudaux sobre la TV: “Nunca me sentí rechazada”

Para Chantal Baudaux no fue traumático manejarse en el mundo de los castings televisivos, donde los actores enfrentan más rechazos que aprobaciones. La venezolana, cabe destacar, destacó en el país con producciones como ‘La cuaima’ (2003-2004) o ‘La mujer de Judas’ (2002) o ‘Mis tres hermanas’ (2000),

La artista, de 44 años, señaló que su caso es particular porque ella comenzó por accidente y audicionó para RCTV siendo adolescente y casi sin darse cuenta. A pesar de su corta edad e inexperiencia, supo manejarse cuando las cosas no iban como esperaba y evitar que la ansiedad la dominara.

“Yo he vivido con la certeza de que lo que es para ti te encuentra, eso ayuda a que no te dé ansiedad afrontar algo porque sabes que si es para ti, pues así será”, comentó la intérprete en una microentrevista con la bloguera venezolana Beatriz Ticalli (In The Middle).

Nada personal

Baudaux destaca que debido a eso, los nervios nunca la atacaban durante sus pruebas. “Por eso nunca me sentí per se rechazada y no me tomaba las cosas a nivel personal. Y cuando no te lo tomas de manera personal, eres capaz de asumir que no es contra ti. La gente hace cosas, no te hace cosas a ti”, destacó.

No obstante, la nacida en Caracas (4 de enero de 1980) tuvo que enfrentarse a la angustia en otras etapas de su vida, especialmente cuando se convirtió en madre (tiene dos hijos: Zoe y Luc).

“La ansiedad vino de la mano de mis hijos”, reveló, para agregar seguidamente: Tus hijos son una extensión de ti que amas tres mil veces, en mi caso, más que a mí misma, pero es algo que tú no controlas. Tú puedes controlar tus reacciones, cómo algo te hace sentir a ti, pero a ellos no. Son otros seres, tienen otra energía, otros valores, otro temperamento”, explico.

Lo que se puede controlar

“Cuando ellos llegan, yo me siento impotente de no poder controlar el entorno, lo que les puede pasar en la vida, si se pueden poner tristes, si se adaptan en el colegio, si son felices o no lo son… Pero bueno, no lo puedes manejar y eso me da ansiedad”, señaló Baudaux, que en otras ocasiones ha mencionado como esa situación la llevó, en parte, a alejarse de las telenovelas.

Aunque no niega que le resulta difícil gestionar todo ese proceso, destaca que sí ha conseguido disminuir la angustia.

“Tengo bajo control lo que puedo controlar: puedo ayudarlos a que estudien, puedo ponerles un profesor particular, puedo tratar de llevarlos a todo lo que siento que los va a beneficiar a nivel social, y lo que no puedo controlar, suelto y digo ‘es lo que les toca vivir'”, relató.

Foto: Instagram @chantalbaudaux

Trabajo continuo

Baudaux, que también participó en el filme venezolano ‘Señor Presidente’ (Rómulo Guardia, 2007), confiesa que para llegar a ese punto y pasar su ansiedad a sus hijos, ha tenido que trabajar su parte personal, algo que aún sigue haciendo.

“Hago cosas todos los días… me contengo en las cosas que digo, trato de que no me escuchen como que comunicando cosas que me generan preocupación o estrés, que sé que son innecesarias, pero es difícil. Es un trabajo constante, como de autoconocimiento en el sentido de ‘bueno, déjame entender que eso no va a ser un buen mensaje para ellos”, comentó.

Algunos detalles más

Chantal Baudaux se inició en la televisión venezolana con 18 años como protagonista de la serie juvenil ‘Hoy te vi’, transmitida por RCTV, canal donde desarrolló su carrera actoral. Allí compartió con actores como Nacho Huett, Ámbar Díaz, Concetta Lo Dolce, Sandy Olivares y Ramón Castro, entre otras.

Su último trabajo en TV fue en el episodio ‘La Planchada’ de la serie ‘Almas en penas’, producida y desarrollada por RCTV Internacional. Actualmente, está residenciada en Madrid, España, y aprovecha su talento histriónico para potenciar sus videos en redes sociales.