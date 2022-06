Charlie Puth y Jung Kook de BTS unieron sus voces en “Left and Right”

Charlie Puth y Jung Kook de BTS se asociaron y unieron fuerza y talento para la nueva colaboración titulada “Left and Right”, informó Just Jared. El artista coreano no perdió tiempo en seguir trabajando en lo que más le gustas luego de la pausa prolongada de la banda juvenil.

En el nuevo promocional, que viene con videoclip incluido, Charlie y Jungkook se dejan ver juntos en la mayoría de las escenas, destacó el citado portal.

Vale acotar que en la canción predomina el sonido de la batería. En ella, los artistas hablan de su intento de olvidar a esa persona que ocupó sus corazones, algo que al final no les resulta tan fácil como parece.

