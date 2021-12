Chris Noth de «Sex and the City» es acusado de abuso sexual

El conocido actor Chris Noth enfrenta duras acusaciones. Dos mujeres aseguran que el actor abusó sexualmente de ellas, según señala People en Español, que cita un reportaje de The Hollywood Reporter.

Por su parte, la actriz Zoe Lister-Jones de «Life in Pieces» también se unió a las declaraciones y calificó al intérprete de «depredador sexual». La también productora recurrió hace unos días a sus redes sociales para denunciar y revelar su experiencia con el actor.

«Estaba borracho en el set (de la serie ‘Law & Order’). Durante mi escena de interrogatorio tenía una lata de cerveza debajo de la mesa que bebía entre tomas. En un momento se acercó a mí, me olió el cuello y me susurró: ‘Hueles bien’. No dije nada», contó.

