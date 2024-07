Chyno Miranda: Pido comprensión y respeto hacia mi persona

Chyno Miranda lanzó un mensaje contundente pidiendo respeto y comprensión sobre su proceso de recuperación. El intérprete del dúo Chyno & Nacho hizo frente a las críticas luego de hacerse viral una entrevista donde se evidencia su progreso.

El cantante, de 39 años, volvió a los escenarios internacionales hace unos días luego de una larga pausa en su carrera provocada por la neuropatía periférica que le dejó el covid-19 que sufrió en 2020. El regreso se produjo en la gala 2024 de los Premios Heat, que se realizó el jueves 11 de julio en República Dominicana.

“Actualmente, me encuentro en un proceso de recuperación. Estaba en un sitio que me hizo mucho daño internado. La pasé muy mal ahí, les pido comprensión, respeto y tolerancia hacia mi persona si repito alguna palabra en algún momento. Bendiciones para todos”, dijo Miranda en clip colgado en sus historias en Instagram que tituló ‘Cada corazón es un tribunal’.

El catalizador de las críticas

E el evento, durante su paso por la alfombra roja, el artista fue abordado por los medios de comunicación, que le preguntaron cómo se encontraba, ante lo que él respondió repitiendo varias veces la misma palabra: “increíble”. Esto desató las críticas y opiniones divididas de los usuarios en las plataformas digitales.

“No se le ve bien al Chyno”; “El Chyno se ve perdido”; “Pero estaba mejorando, ahora está como antes, como si recayó otra vez”; “Él no está bien. Son las secuelas de las malas decisiones”; “He visto varios videos, Chyno dice siempre lo mismo, para mí no se ha recuperado del todo y Nacho lo sabe”; “No que va, analicé bien el video, y ese pana quedó con un toque nada Normal”; “Quedó fundido”, “Se quedó Pegadooooo increíble”, son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Posteriormente, en su actuación, el guaireño ofreció lo mejor de sí, pero con ciertos movimientos robóticos. Igualmente, en algunos momentos necesitó la ayuda de Nacho para desplazarse, según relataron algunos internautas.

“El ave fénix”

Sin embargo, los elogios y expresiones de amor hacia Chyno Miranda destacaron en el show de los intérpretes de “Mi niña bonita”.

“El Chyno renació como el ave fénix, qué bello verlo siendo el mismo de antes”; “Siento una emoción indescriptible volverte a ver en el escenario Chyno. Soy ya un hombre maduro de 63 años y me causa una gran satisfacción ver tu regreso, saber que te has recuperado y que le estás echando pierna nuevamente a lo que te gusta hacer”; “No se cuantas veces he visto este video y no me canso, la emoción de verte bailar”; “Qué bella persona Nacho que nunca te abandonó”, son algunas de las reacciones de amor que se pueden leer en la red social de la camarita.

“Todos necesitamos la fuerza de Chyno y un amigo como Nacho”; “No soy venezolano, pero qué bueno es ver a Chyno regresando al escenario. Es un guerrero y un artistazo”; “Que alegría tan inmensa de ver recuperado a Chyno. Mi dúo favorito. Qué grande es Jehová, Dios que hizo un milagro en su vida. Y puso en su camino un amigo verdadero. Éxitos”, son otros de los comentarios positivos que dejó la presentación de Chyno & Nacho.