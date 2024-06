El dúo venezolano Chyno y Nacho estrenó “Black To Tropical”, una nueva edición del formato “Manía” en la que destacan un popurrí de algunos de los temas que forman parte de su historia musical.

El audiovisual, de 18 minutos de duración, forma parte de la preparación para lo que será su próxima gira llamada “Eternos”.

“A través del canal de YouTube de Nacho podrán disfrutar de este encuentro musical íntimo que tuvimos con nuestra fanaticada en la ciudad de Valencia. Disfruta de este trabajo que hicimos con todo el amor para rendirle honor a nuestras canciones más populares y prepararnos para la gira más esperada del dúo que comenzará en septiembre en los Estados Unidos”, compartieron los artistas en Instagram.

En vivo

El videoclip de “Black To Tropical”, que a solo horas de su estreno ya cuenta con más de 40 mil reproducciones en YouTube y más de cinco mil me gusta, fue dirigido por Nacho y Will Romero, quien ha trabajado con el artista en otras ocasiones.

“Estamos seguros de que lo van a disfrutar”, dijo Romero en sus historias de la red social de la camarita.

El video comienza con el tema “Donde nos vamos a ver” uno de los sencillos del primer disco como solista de Chyno Miranda, a quien se puede ver en complicidad de Nacho. El clip muestra también la emoción de los fanáticos que tuvieron acceso al encuentro.

Luego, llegó el turno de “Mi niña bonita”, canción que llevo a la fama al dúo y que fue lanzada en 2010 bajo la producción de Richy Peña.

Otras canciones que también forman parte del video son “De qué me sirve quererte”, “Cariño mío”, “Regálame un beso”, “Quédate conmigo”, “Báilame”, fueron algunos de los temas que pusieron a bailar a todos los presentes en el evento. “Andas en mi cabeza”, canción realizada junto a Daddy Yankee en 2016, marcó el final del clip.

Reacciones

Las reacciones de los fanáticos de Chyno y Nacho no se hicieron esperar. “Muchachos Los Admiro… Chyno un abrazo grande me alegra muchísimo que te hayas recuperado. Gracias al señor. Nacho siempre con su gran talento. Los fantásticos se la comieron”; “Donde están mis herman@s de la vieja escuela…empezamos a escuchar a estas leyendas desde sus clásicos”; y “Nacho es tan crack que le dio a Chyno la oportunidad de protagonizar todo. Felicidades”, son algunos de los comentarios que se pueden leer.

“Wow que espectacular presentación. Sin desperdicio. Lloré. Qué alegría tan grande. ¿Quién más lloró como yo?”; “Que bendición verlos juntos, tanto talento, cantantes, músicos. Mi admiración y aplausos. Ver a Chyno recuperándose es la prueba del amor de Dios. viva Venezuela. Chyno y Nacho, qué regalo nos acaban de dar”; y “Es un placer inmenso. Una emoción verlos cantando juntos de nuevo. Me encantan, son los mejores”, son otros de los mensajes.

Challenge #EternosTour2024

Junto al tema, los cantantes invitaron a formar parte del challenge #EternosTour2024 donde el ganador formará pararte de la próxima gira.

“¿Quieres ser parte de nuestra gira? Únete al challenge #EternosTour2024. Publica un video creativo con algunas de nuestras canciones y etiquétanos para hacerte repost, luego mándanos un DM con el mensaje (ya lo publiqué) y estarás concursando”, escribieron en Instagram.