Cinco libros imprescindibles | Laura Castellanos

Laura Castellanos es una periodista cuya formación política le ha permitido ver la realidad desde diversos puntos de vista, pero no por ello ha limitado su gusto por las temáticas. “Leo de todo. Lo que busco es un libro que me guste. No obstante, mis autores favoritos son los latinoamericanos”, dijo.

Castellanos mencionó el texto Vivir para contarla, de Gabriel García Márquez. “Fue una autobiografía muy linda que supo hilar con el realismo mágico al que nos tenía acostumbrados. Me leí casi todos sus libros, pero este lo disfruté muchísimo”.

Otro libro biográfico al que le guarda especial cariño es Paula, de Isabel Allende. “Ese es el que le escribió a su hija que estaba enferma terminal. Lloré mucho al leerlo, porque mi hija se llama igualy de alguna manera, me afectó.

Bicoming (Mi historia), de Michelle Obama la conectó “desde el principio desde el punto de vista político. Me gustó saber cómo sin dejar de ser ella se sacrificó por Barack Obama. Me gustan por su discurso”, afirmó.

El camino, de Deepak Chopra, también lo agrega a la lista, porque “tiene muchas cosas lindas, que nos mueven a los seres humanos. Tiene que ver con el poder de atracción y de cómo tú haces que se manifieste en tu vida”.

Finalmente, El aire discreto, de Vargas Llosa. “Son varias historias en una. Todo el libro habla del tipo de heroísmo que podemos conseguir”.