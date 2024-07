Cinzia Francischiello no cree en amuletos ni en rituales

La venezolana Cinzia Francischiello decidió responder a todos aquellos que quieren verla embarazada pronto. En una reciente sesión de preguntas en redes sociales, la exanimadora del programa de Televen ‘Lo actual’ destacó también que la tienen sin cuidado los amuletos o rituales para buscar protección o llamar a la suerte.

“Te verías muy linda así (emoji de embarazada)”, fue uno de los tantos mensajes que señaló haber recibido durante la dinámica en Instagram la también comunicadora, que en febrero pasado decidió dejar el país y radicarse en Buenos Aires, Argentina, con su novio futbolista.

“La cantidad de preguntas de este tipo es.. (emoji de cabeza explotando)”, señaló la modelo en sus historias. “Sí, me vería linda… pero también me veo linda así. Viviendo, disfrutando el presente y cada etapa”, señaló Francischiello sobre una foto en la que se muestra en bikini y de perfil para poner en evidencia su abdomen plano.

La pulsera roja

Pero ese no fue el único tema personal que tocó la animadora enla actividad, realizada el pasado 4 de julio. Luego de que le preguntaran si la pulsera roja que luce es una “protección”, dejó claro que ella no cree en ese tipo de superstición.

“Mi pulsera roja es una pulsera roja que tiene el dije de una ‘C’ de Cinzia y es roja porque me gusta ese color, porque no sé, como que negro no queda bonito, blanco tampoco; negro parece que tuvieras como una cola y otro color no me gusta. Me encanta como se ve el color con el dorado que yo siempre tengo en mis accesorios”, apunto.

“Sin ánimos de faltar el respeto, creer que un pedazo de cuerda te protege, es como que decirle al de arriba ‘tú no eres nadie’ o ‘mira, como tú no me puedes proteger, me voy a poner una pulsera para que me proteja’. Yo no creo en absolutamente nada de protección, cuando tú estás conectado con el de arriba y crees que el de arriba es el verdaderamente todopoderoso, no estás haciendo ni tarot, ni chucu chucu, ni estás poniendo dos cuchillos para que deje de llover, ni nada por el estilo. No existe”, señaló.

“O crees en uno o en otro”

Y agregó: “Yo pienso que creer en Dios y creer en las cartas, por ejemplo, creer en Dios y en las protecciones, o creer en Dios y creer en rituales para atraer el dinero, o rituales para atraer la alegría… O crees en uno o crees en otro. No puedes creer en las dos cosas, porque creer en Dios es precisamente creer en lo grande, en lo absolutamente todopoderoso (que es) y que no existe una fuerza más grande ni poderosa en el mundo. Entonces, si no existe una fuerza más grande que Dios, cómo es posible que una cuerdita, te va a proteger. En mi cabeza no cabe eso”.

Ya pasando a la parte profesional, Cinzia Francischiello también respondió una interrogante sobre qué es lo que le resulta más complicado al trabajar en un medio de comunicación, expresó que como en cualquier tipo de trabajo, en lo medios hay presiones, egos y distintas personalidades.

“A mí lo que más me costó fue un poco reconocer que cada quien es como es, no pretender que el otro hada o actúe como tú lo harías. Las empresas tienen sus propias formas de trabajar, sus principios/métodos, y el que se tiene que adaptar lamentablemente es uno, la empresa no va a cambiar por ti ni por nadie”, manifestó.

Captura de pantalla: Instagram @cinziafd

Este año

La artista también aclaró en la sesión que es incondicional de la Vinotinto. “Nunca le iré a nada por encima de mi país”, dijo ante la pregunta de si apoya a Argentina o a Venezuela en el fútbol, debido a que ahora vive en el país sureño.

Y justamente sobre su país destacó que espera visitarlo pronto: “Este año sí o sí. Aún no defino mes, probablemente octubre”.