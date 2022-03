Colate aseguró que no pidió la custodia de su hijo a Paulina Rubio

Tal parece que Nicolás Vallejo, mejor conocido como Colate, no tiene problemas en seguir compartiendo la custodia de su hijo con la cantante mexicana Paulina Rubio.

«Quiero aclarar que nunca he pedido la custodia del niño. Independientemente de lo que yo considere que es lo mejor para él, nunca he intentado tenerla ni he tenido la custodia del niño», aseguró el empresario en declaraciones a People en Español.

Como se recordará Rubio estuvo casada con Vallejo-Nágera durante cinco años, hasta su mediática separación y divorcio en 2013 tras más de un año distanciados. No obstante, el español siente respeto por su expareja como figura materna, por lo cual nunca ha pedido la custodia. «Es un tema que llevo aclarando hace 10 años pero siguen hablando de esto», enfatizó.

Lea completa la historia en Chevere.life