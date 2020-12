Colina “Me falta dar mucho rock and roll”

El cantante no estuvo muerto ni de parranda. El tiempo de confinamiento lo pasó tranquilo en su casa junto a su madre, quien en este atropellado 2020 cumplió 100 años. Y uno de los días en los cuales a alguien se le ocurrió “matarlo” un conocido llamó a su casa y fue, precisamente, su madre quien atendió la infausta llamada. Pero no. Había muerto un Colina, pero no era Óscar de Jesús, sino Fernando, el autor de Sopa de Caracol. Él estaba pendiente de su música y de lo que será, eventualmente, su regreso a los escenarios.

Para ello prepara dos remixes de igual cantidad de temas. Uno de ellos es de una de sus canciones más importantes Amándote. La otra es una sorpresa que hará con el clásico Has perdido ese sentimiento de amor, de Phil Spector y que, según dijo, lo mostrará en una faceta que no solo sorprenderá a más de uno sino que también marcará uno de los momentos más importantes en su carrera.

—¿Ese día que llamaron a su casa preguntando por usted, cómo reaccionó su madre a la noticia?

—Imagínate. Ella atendió y la persona en lugar de saludarla le dio el pésame. A una mujer de cien años. Ella se rió y le dijo: “¿Muerto? No vale si él lo que está es dormido en su cuarto. De todas manera déjame ver si respira”. Fue, me revisó y volvió a reírse. Después fue que aclaramos que el pésame era por Fernando Colina. Una mujer de cien años no tiene necesidad de eso. La persona no sabía, o se le olvidó, cuál es mi nombre.

—¿A qué se debe entonces que cada cierto tiempo comienzan a circular rumores sobre su salud?

—Me han matado 53 veces. Me imagino que, como todo el mundo, en algún momento me moriré. Pero no es por ahora. Todavía me falta dar mucho rock and roll. Lo que pasó fue que me dio una gripe fuerte durante la pandemia y, con el hecho de vivir con mi mamá, me vieron haciéndome la prueba del coronavirus. Pero, afortunadamente, no tuve covid-19 ni nada parecido. Hubiera sido más una sentencia de muerte para ella que para mí. Por eso, quise descartar.

—¿Esas sorpresas 100 veces más esas musicales cómo vienen?

—Muy interesante. Tengo dos remixes de Amándote que vienen recargados con sonidos que poca gente me ha escuchado. Asimismo, sobre el tema de Phil Spector, le hice una versión en reguetón.

—¿Ahora, después de la pandemia, va a darle un giro a su carrera hacia el reguetón?

—(Risas). Tal vez. Tal vez, pero no. Esa es una canción para cantantes y yo soy cantante real, no reguetonero. Estoy buscando un cantante de música urbana que le ponga ese toque para que él lo haga; mientras yo canto. Todavía no tengo a nadie, pero si alguno lee esto y quiere trabajar este dúo conmigo que me busque para hacerlo.

—¿Esa necesidad de adentrarse en la música urbana pasa por querer llegar a otras generaciones musicales?

—Es bueno darnos a conocer a los jóvenes. A mí muchos me conocen por espectáculos temáticos o por los programas dedicados a los años 80. Pero ahora es bueno que vean que, sin tener que reguetonear, puedo hacer otras cosas. Lo más parecido a David Bowie

Los años 80 fueron muy prolíficos para los artistas nacionales. Divididos en dos disqueras de la época, Sonográfica y Sonorodven, artistas, entre ellos Colina, vendieron cantidades inimaginables de discos. Ni antes ni después se vieron cifras así.

Colina, desde la trinchera de Sonográfica, se convirtió en un artista que algunos llamaban alternativo, porque su música no era balada, no era pop, no era rock. Pero, al mismo tiempo, era una mezcla de todo. “Me sentía como un bicho raro. Diferente. Me decían que me faltaba pop, pero yo siempre he querido más rock que otra cosa. En Venezuela, era lo más parecido a David Bowie que había, musicalmente hablando”.