Coquito: No hay que estresarse

La recuperación de Coquito ha sido lenta, pero segura. Así lo reafirma el propio Wilmer Machado al referirse, sin problemas, de la parálisis que lo aquejó en la recta final del complicado 2020.

“El de los lunes”, como rezaba el slogan del personaje que lo lanzó a la palestra hace más de tres décadas en el programa Contesta por Tío Simón, enfrentó varios contratiempos durante 2020: un accidente cerebrovascular de su padre, un matrimonio en pandemia y la idea de iniciar un emprendimiento, Donde Coquito. Todo eso junto hizo que su cuerpo le pasara factura.

Sin embargo, aseguró que se tomó muy en serio las recomendaciones médicas y ya su rostro casi no muestra los rasgos que lo despertaron un día directo a la emergencia de una clínica.

En su publicación de instagram en la cual contó lo que le había sucedido, Coquito pidió calma a sus seguidores. Algo que, sabe, no es sencillo de conseguir, pero que ayuda mucho.

—¿Qué sintió cuando supo el diagnóstico de lo que le había sucedido?

—Yo pasé el día antes con molestias, pero nunca pensé que me podía suceder una parálisis facial leve por estrés. La doctora me preguntó: “¿Como una persona como tú, que vive riéndose, puede estresarse? Tal vez por eso fue leve y no algo peor. Inmediatamente, le dije que lo asociaba a situaciones tensas.

—¿Cómo manejó la situación familiar?

—Aunque siempre trato de tener una actitud positiva, cuando mi papá sufrió el ACV isquémico, me produjo mucha presión e incertidumbre. Tuve que encargarme solo de eso, porque mi hermana vive fuera. No era solo la preocupación por la salud de él sino porque vive en Guatire y sabemos el tema de la gasolina. Además, es una dolencia que requiere cuidados y genera gastos. Toda la situación con mi padre, la economía y el negocio que estaba por abrir hizo colapso en mí a pesar de que soy una persona con una actitud positiva y me la paso riendo. El cuerpo te avisa. Y este fue el mío. Así que estoy tomando cartas en el asunto. No hay que estresarse.

—¿Cómo fue el regreso a la radio luego de este momento?

—Siempre conté con el apoyo del circuito FM Center durante el reposo. La radio me da un empuje, un extra, porque me permite estar en contacto con la gente, con el público. El cariño que recibí de mis oyentes fue muy importante para mí durante ese proceso.

—¿Qué lo llevó a iniciar un negocio en pandemia?

—Sí, todo surgió en pandemia. Necesitábamos otra entrada. Todo el mundo lava, come y toma agua. Donde Coquito es una empresa de recarga de productos de limpieza y también tenemos para higiene personal. Son 11 productos de limpieza y cloro, que eventualmente va a ser nuestro. Pero no somos bodegón, sino una solución para que el consumidor pueda conseguir productos a un costo solidario.

—Hay muchas iniciativas como esas en el mercado. ¿Cuál es la diferencia de ustedes con respecto a la competencia?

—Junto con mi socio hicimos un estudio de las posibilidades del mercado y nos dimos cuenta de que, en la zona, no hay ninguna alternativa de este tipo. Nuestra diferencia radica en cómo surtimos los productos líquidos. No contaminamos el producto de ninguna manera, porque no tenemos contacto con él. No queremos competir con productos grandes, sino que la gente gaste menos. Este es un negocio sin tomacorrientes y busca servir de la manera más accesible a la gente.

—A mucha gente le resultó extraño que siendo usted del mundo artístico se haya inclinado por un proyecto que nada tiene que ver con eso.

—Mi idea a largo plazo es abrir un local que se convierta en una alternativa artística para todos los estratos sociales. Soy amante de la salsa y mi intención es hacer días temáticos para el disfrute del público. Pero también quiero que ese lugar tenga un sitio con un ala para que los artistas puedan compartir sin la necesidad de que alguien los aborde o pregunte cosas indebidas o los molesten por algo. Los personajes públicos necesitamos también nuestro espacio y eso a veces no se entiende.

El destino

Aunque en su familia tenían planes deportivos para él, la vida no lo quiso así. Coquito no pudo cumplirlos porque su abuela se enfermó y su mamá no pudo llevarlo a las prácticas. Así que pasó el tiempo y supo de un casting en Venezolana de Televisión. Fue y se encontró de frente con Simón Díaz, quien buscaba varios niños para dar inicio a su tan exitoso programa de televisión. Fue así como cumpliendo todos los requisitos, Wilmer quedó seleccionado junto a otros compañeros, quienes conectaron con una de las audiencias más difíciles.