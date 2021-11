Corina Smith y Arcángel se juntan para cantarle al final de un romance

Luego de varios días de mensajes misteriosos en sus redes sociales, Corina Smith lanzó este viernes 12 de noviembre su nuevo sencillo «A veces», en el que hace equipo con el rapero y productor estadounidense Arcángel.

El tema combina las sonoridades del trap y el r&b para vestir una letra que habla de desamor, infidelidad y una relación prohibida.

«OUT NOW @ARCANGEL 🖤 Si has pasado por algo así, espero que esto te ayude a darte cuenta de que tú no estás pa’ que te quieran a veces», compartió Corina Smith a través de su perfil en Instagram en referencia al mensaje de la canción.

