Cyndi Lauper aparecerá en la serie «The Horror of Dolores Roach»

La cantante Cyndi Lauper aparecerá en una próxima serie de Amazon Prime Video llamada The “Horror of Dolores Roach”, reportó Collider. La intérprete dará vida a una mujer llamada Ruthie, quien trabaja en Broadway, pero que además es investigadora privada.

Los actores Justina Machado, Alejandro Hernández, Kita Updike , K. Todd Freeman , Marc Maron , Jean Yoon , Judy Reyes y Jeffery Self completan el reparto.

Sin hacer mayores comentarios sobre la novedad, la intérprete de «Girls Just Want to Have Fun» hizo eco de la noticia en su Instagram.

