Cynhtia Klitbo: Han dicho que soy alcohólica hace mil de años

Cynhtia Klitbo enfrentó los rumores sobre su supuesto problema de alcoholismo, destacó la revista People En Español. Según la actriz mexicana, este tipo de comentarios la persiguen desde hace muchísimo tiempo.

“Han dicho que soy alcohólica hace mil de años, que me agarraron en El Torito y otra peda (borrachera) que me puse cuando mi hija estaba chiquita. Que digan de mí lo que quieran; de todas maneras, ahí están mis productores que digan cuándo llegué tarde, cuándo no he ido de memoria”, sostuvo Klitbo a los medios de comunicación durante la presentación de su próxima teleserie “La historia de Juana“, refirió el mencionado site.

Cabe destacar que El Torito es el lugar al que envían a las personas detenidas por conducir bajos los efectos del alcohol en Ciudad de México.

La actriz aseguró que nunca ha tenido problemas laborales por el alcohol. “No podría tener la cantidad de trabajo que tengo, por ejemplo ahorita me eché tres trabajos al mismo tiempo. En ‘Minas de pasión’, me eché las dos temporadas de ‘La Lola’, me eché dos temporadas de ‘Secretos de villanas’ y la telenovela, Dime en qué momento me voy a emborrachar. ”, agregó.

“Ahora, si me ves el fin de semana y me andas correteando y me pongo peda, bueno. Si me gustan las fiestas, si me divierto; tengo todo el derecho de hacerlo”, dijo.

Detención

Cabe destacar que en marzo pasado, Cynhtia Kiltbo protagonizó un incidente con la policía de Ciudad de México. Aunque múltiples medios reportaron que tras el mismo fue detenida por supuestamente manejar bajo los efectos del alcohol, la intérprete desmintió que la hubieran llevado a la cárcel.

“No señores. Las personas del alcoholímetro​ no te dan tregua y eso ya una vez lo viví. En el video se ve. Si me dejaron ir, es por algo”, dijo a las cámaras del programa ‘Primera hora’.

La artista, de 57 años, comentó también sobre ese día ella se encontraba celebrando junto a una amiga y su nuevo novio. “Fue mi cumpleaños, tengo derecho a festejar. Tengo derecho a ser mujer como también a ser madre. No es solo las telenovelas”, señaló.

#CynthiaKlitbo aclara DETENCIÓN por estar en supuesto estado de EBRIEDAD. Además, revela que estrena nuevo romance… #DePrimeraMano👌: https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/T6VwEef7bK — De Primera Mano (@deprimeramano) March 18, 2024

“La historia de Juana“

Al margen de todas estas polémicas, Klitbo está lista para el estreno de su nuevo dramático: “La historia de Juana”, que se estrena el lunes 3 de junio por el canal de Las Estrellas (Televisa). La producción es una nueva versión de la novela venezolana “Juana, la virgen”, que protagonizaron en 2002 para RCTV Daniela Alvarado y Ricardo Álamo.

Este remake, adaptado por la autora original, la venezolana Perla Farías, tiene como cabezas de elenco a Camila Valero y Brandon Peniche. Klitbo por su parte, interpreta a Josefina Bravo, una mujer que ha luchado para sacar a su familia hacia adelante.

“Es de los mejores personajes que me ha dado la vida: es la abuela de Juana. Para todos aquellos que tienen la duda, no es la versión exacta; es una versión escrita por la escritora original con personajes nuevos y cambios. Mi personaje era una viejita, viejita; y ahora tengo hasta galanes”, señaló Cynhtia Klitbo al canal Las Estrellas.