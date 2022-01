Daddy Yankee se esfumó de las redes sociales

Los fanáticos del reguetón se toparon con una noticia poco placentera en este Día de Reyes, puesto que el afamado intérprete puertorriqueño Daddy Yankee suspendió todas sus cuentas oficiales en redes sociales. Solo dejó activo su perfil de YouTube, destacó el portal T13.

¿Se habrá ido de vacaciones o a un retiro espiritual? Pues a ciencia cierta no se sabe, ya que el artista no mostró algún indicio de que se retiraría de ellas. No obstante, algunos de sus seguidores consideran que debe despejarse del estrés, expectativas o haters que imperan en estas plataforma. Otros están profundamente preocupados por el artista y también hay quienes no desaprovecharon la oportunidad para sacar un par de chistes de la situación.

«Ya él no confía ni en los celulares, ni en la redes sociales. No lo verás ni con teléfonos celulares»; «Sigan su ejemplo, las redes sociales son tóxicas e innecesarias»; «Algo no está bien»; «No tiene empleados que le administren las cuentas»; «La mejor decisión», y «¿Fue al baño?», fueron los comentarios más resaltantes que figuraron en las etiquetas que mencionaban al artista.

