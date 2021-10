Daniela Alvarado celebró que llegó al «cuarto piso» con emotivo mensaje

La actriz venezolana Daniela Alvarado, quien todavía tiene el agradable sabor de su matrimonio en la boca, ahora celebra su cumpleaños número 40 con un reflexivo mensaje que colgó en su cuenta en Instagram ayer, 23 de octubre.

«Cumplir 40! Les confieso que el terror que siento es gigante, inmenso y al mismo tiempo estoy extremadamente EMOCIONADA Y ABRUMADA», empezó la actriz de cintas como «Una abuela virgen» y «Solteras indisponibles».

La hija de Daniel Alvarado y Carmen Julia Álvarez agregó que «hoy me veo en el espejo y me reconozco, con mis defectos y mis virtudes, con lo malo y lo bueno que he hecho y con lo mucho que he aprendido, y me siento tan feliz y tranquila que a veces no me lo creo. Gracias Dios mío por todo lo que me has entregado y regalado, he tenido muchísima suerte y por eso siempre estaré agradecida».

Lea la noticia completa en Chevere.life