Daniela Alvarado comparte detalles de su boda con José Manuel Suárez

Los venezolanos Daniela Alvarado y José Manuel Suárez sorprendieron a propios y extraños este 12 de junio con el anuncio de su boda civil. Tras el matrimonio, que se llevó a cabo hace un mes y con pocos invitados, la pareja decidió compartir en sus redes sociales detalles del gran momento.

Como era de esperarse, una de las cosas que más atención atrajo, como en todas las bodas, fue el traje de la novia. Por eso, la artista aprovechó un de sus posts para mostrarlo en todo su esplendor y agradecer al diseñador del mismo, su amigo Hugo Espina, por la creación del mismo.

“Qué decirte que ya tú no sepas. Mi primer tutú me lo hiciste cuando tenía 4 años y bailaba en “Sábado Sensacional”, luego mi primera comunión, mis 15 años y la mayoría de los estrenos de mis novelas, obras de teatro y películas que he hecho”, comentó la actriz en su cuenta de Instagram.

Lea esta nota completa en Chevere.life