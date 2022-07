Daniella Navarro y Salvador Zerboni se pusieron cariñosos en reality

Saltan las chispas entre Daniella Navarro y Salvador Zerboni en «La casa de los famosos 2», según desvela People En Español. Lo que parecía una relación de hermandad y compañerismo entre la venezolana y el mexicano dio un giro inesperado en la más reciente emisión del reality, reseñó el portal.

De acuerdo al site, durante la gala de eliminación, sus conductores, Héctor Sandarti y Jimena Gállego, destaparon la olla con imágenes de Navarro y Zerboni que dieron mucho qué pensar al darse cariñitos, y no precisamente de amigos.

«Hemos tenido uno de los acercamientos más candentes de esta temporada. La posibilidad de este acercamiento nunca me había pasado a mí por la cabeza, no sé a ustedes. Pero hoy me queda claro que 63 días de aislamiento en esa casa pone a todos en total vulnerabilidad», comentó Sandarti.

Lea completa la historia en Chevere.life