Demandan a Betulio Medina en tribunales laborales

Un grupo de músicos de Maracaibo 15 demandó el miércoles 16 de diciembre a Betulio Medina ante los tribunales laborales de Caracas solicitando el pago de sus reivindicaciones laborales.

Según Eri Quirós, quien por más de 35 años perteneció a la agrupación, ellos alegan en su demanda que “Medina nos despidió. Nos enteramos por el video de un ensayo, que está en las redes, que ya no pertenecíamos al grupo, pues habían otros músicos en nuestros lugares. Así fue cómo supimos que nos habían sustituido. No nos llamaron. No nos notificaron. Betulio es así. Lo vi por años. En la demanda hay músicos que tienen 31 años, 37 años trabajando en el grupo y fueron cambiados por otros sin avisarles”, afirmó.

Quirós explicó que al saberse fuera del grupo, trataron de comunicarse en reiteradas veces con el intérprete de La Moza, pero no lo han logrado. “No hemos podido hablar con él, porque no contesta el teléfono. El mánager (que es el hijo) nos atendió en una oportunidad y nos dijo que no tenían nada que hablar con nosotros, que ya no estábamos en Maracaibo 15. Si nos hubiesen llamado y participado el malestar, lo hablamos y nos vamos tranquilos”.

El malestar de los Medina surgió luego de que esos miembros del grupo actuaran con la agrupación Sentir Zuliano, de Gustavo Cabello. “Yo no despedí a nadie; ellos se fueron con otro grupo, con Sentir Zuliano. Yo tenía que seguir”, comentó Betulio al ser consultado sobre el tema.

Asimismo, el líder de Maracaibo 15 aseguró que ese grupo de músicos se presentó con Sentir Zuliano “sin consultarlo. Solo lo hicieron”.

Ante ese señalamiento, Quirós dijo que lo hicieron “porque desde hace dos años, cuando Betulio tuvo su percance de salud, casi no trabajábamos porque él no puede cantar bien. Casi todos vivimos de la música y necesitamos trabajar. Él sabe que tiene nuestra prioridad. En mi caso, nunca falté a un toque de Maracaibo 15 porque tenía claro eso”.

Por otra parte, Quirós dijo que Betulio viajó muchas veces fuera de Caracas, “sobre todo al exterior, solo o con uno o dos del grupo, y decía que se hacía acompañar por Maracaibo 15, cuando, en realidad, los músicos originales no iban”, adujo.

De este impasse nació el grupo Los mismos 15, formado por los músicos que demandaron a Medina. Grabaron el tema Feliz año, con Jaime Indriago.

Con Sentir Zuliano, en febrero lanzarán Gaita con arepa.

En cuanto a otras acciones, el intérprete de Amigo no adelantó si responderá, ni cómo lo hará, a esta demanda.