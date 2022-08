Demi Lovato reveló la edad en la que comenzó a drogarse

Demi Lovato recordó cuando usó opiáceos por primera. La cantante reveló que fue a los 13 años, después de un accidente automovilístico, informó Just Jared.

“Comencé a experimentar por primera vez cuando tenía 12 o 13 años. Tuve un accidente automovilístico y me recetaron opiáceos. Mi mamá no pensó que tendría que guardar bajo llave los opiáceos de su hija de 13 años, pero yo ya estaba bebiendo en ese momento. Me habían acosado y estaba buscando un escape”, contó Demi Lovato en entrevista en el podcast «Call Her Daddy».

«Me encantó, me sentí fuera de control», aseguró en una entrevista pasada sobre su primera reacción ante las drogas.

