Diego Luna dice adiós a “Andor” agradecido con Star Wars

El actor y director mexicano Diego Luna aseguró que la segunda temporada de la serie “Andor” sorprenderá a los fanáticos de Star Wars. Además, dijo que les dará una nueva visión de su personaje el capitán Cassian Andor.

“Van a ver Rogue One con otros ojos, de alguna forma va a resignificar muchas cosas que ya vieron en la película”, dijo en entrevista a EFE. El actor asistió al Festival Internacional de Cine en Guadalajara (oeste de México) que concluyó recién, y en donde le entregaron el Premio Mayahuel de plata al cine mexicano.

Con esta segunda temporada, Luna concluye su rol como Cassian Andor, un personaje que dio vida desde 2016 con la película Rogue One. La película forma parte de la franquicia de Star Wars y originó la serie “Andor” debido a su popularidad entre quienes siguen esta saga.

“Nunca me lo imaginé (el éxito) cuando me llamaron a hacer ‘Rogue One’ creí que tenía un principio y un final la experiencia y así le entré. Después me llamaron para hacer Andor y habíamos pensado hacer una serie que tuviera muchas más temporadas, pero nos dimos cuenta que no había forma de que pudiéramos hacer más de dos”, aseguró.

El actor explicó, también, que el formato de cine en que está rodada la serie de Disney+, el tiempo de producción y rodaje, aunado a la pandemia por covid-19, ha hecho que cada temporada se alargue por más de dos años y medio.

Diego Luna aseguró que la última entrega de la serie no tiene fecha de estreno pues aún trabaja en el proceso de doblaje al español de su personaje, que le llevará un tiempo.

Volver a actuar en México

Además del homenaje a su trayectoria de 35 años en teatro, cine y televisión, Luna presentó en Guadalajara el documental “Estado de silencio”. Lo coprodujo con su casa productora “La corriente del golfo”, con la que se mantiene vinculado a diversos proyectos en su país.

El también director declaró que, luego de trabajar varios años en Hollywood, está interesado en actuar en alguna producción mexicana, aunque aún no tiene un proyecto concreto por realizar.

“Sí estoy muy emocionado con la idea de trabajar como actor en México en cine, tengo muchas ganas de hacer eso. Llevo mucho tiempo trabajando en proyectos que gestamos dentro de ‘La corriente del Golfo’ en los que me he involucrado como productor. (…) Tengo muchas ganas de trabajar aquí y estoy dándole vueltas a la idea”, declaró.

Cine mexicano

El director y productor alabó el crecimiento que ha tenido el cine de su país en los últimos años. No sólo por la cantidad y calidad de lo que se produce, sino con la diversificación de temas y las nuevas voces que cuentan historias que generan una conexión con el público.

“Se ha diversificado mucho el cine mexicano, cada vez se oyen más voces que terminan complementándose muy bonito, pero muy distintas (entre sí) y eso lo agradezco. Hay una conexión interesante entre el público y el cine que hacemos. Cada vez hay más foros, cada vez hay más oportunidad de que las películas encuentren públicos”, expresó Diego Luna.

Asimismo, agregó que las películas de directores y directoras mexicanas han respondido a la necesidad de hablar de temas que les preocupan y que reflejan la diversidad de este país.

“Cada vez son más jóvenes que cuentan historias, y también hay otras herramientas que antes no había para hacer cine. Un cine que que se levanta de forma más inmediata y que responde más a la coyuntura al momento. (…) justamente de esa riqueza y de esa diversidad es que surgen proyectos interesantes”, concluyó.

Luna recibirá el homenaje a su trayectoria en la gala de clausura del festival donde también serán premiadas las películas ganadoras de la sección en competencia.