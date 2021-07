Dilia Waikkarán agradece la solidaridad de sus fans tras su operación

La actriz venezolana Dilia Waikkarán agradeció las muestras de solidaridad y cariño que recibió de su fanaticada, puesto a que hace aproximadamente dos semanas tuvo que someterse a una cirugía de mano.

“A celebrar la vida como la celebro yo, no tengo menos que agradecer tantas manifestaciones de cariño, de solidaridad, tantas bendiciones, tantas buenas vibras que me mandaron de diversas partes del mundo y mi gente de aquí de Venezuela a la que amo profundamente de verdad. Les agradezco con el alma toda su preocupación y todas esas bendiciones, yo sé que mucha gente estaba orando por mí para que yo saliera bien de mi operación de la mano”, expresó la actriz desde su cuenta en Instagram.

Asimismo detalló que poco a poco se ha ido recuperando de la intervención médica. “Aunque no fue una operación de alta cirugía operación es es operación, pero bueno, aquí estoy mejorando. Ya me van a ver cuándo me quiten los puntos. Dios me los bendiga a todos, los amo de verdad”, acotó Waikkarán.

