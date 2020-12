Disponible en internet documental sobre la legendaria banda Bee Gees

El primer documental sobre el legendario grupo Bee Gees está disponible hoy en plataformas digitales e incluye entrevistas con Eric Clapton, Chris Martin y Justin Timberlake.

La banda, formada por los hermanos británicos, Barry, Robin y Maurice Gibb, en Australia, en 1958, se dio a conocer en la década de los años 70 de la pasada centuria con sus temas de disco pop.

Titulado The Bee Gees: How can you mend a broken heart, el audiovisual del realizador Frank Marshall recoge la trayectoria de la icónica formación de pop/rock, a través de nuevos testimonios de Barry, único integrante del grupo vivo.

A las declaraciones de los artistas antes mencionados se suman los encuentros de Marshall con Noel Gallagher, Mark Ronson, Lulu, y Nick Jonas, entre otros, también imágenes inéditas de conciertos, sesiones de grabación y vídeos caseros de los Bee Gees, y específicamente entrevistas realizadas a Maurice y Robin, quienes murieron en 2003 y 2012, respectivamente.

El material también adentra a los espectadores en la dinámica de los hermanos cuyas voces se caracterizan por el falsete agudo, sus éxitos, caídas y desafíos.

Cuatro décadas de carrera y más de 200 millones de copias vendidas entre discos y sencillos marcan la trayectoria de Bee Gees, considerado uno de los grupos más exitosos de la historia de la música gracias a su álbum Saturday Night Fever. / Prensa Latina