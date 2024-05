Falta poco para que el público disfrute el nuevo documental “I Am: Céline Dion”, que se estrenará a través de Prime Video el próximo 25 de junio. El biopic ha generado grandes expectativas desde que se anunció y éste 23 de mayo estrenó el primer tráiler.

La esperada serie mostrará cómo ha vivido la famosa cantante tras el diagnóstico y el tratamiento del síndrome de la persona rígida.

“Ella está lista ahora. Soy Céline Dion, un nuevo documental, se estrena en Prime Video el 25 de junio”, compartió Prime Video en una publicación en Instagram.

El adelanto muestra a la intérprete de “My Heart Will Go On” en varias de sus presentaciones e imágenes de archivo al tiempo que se escucha decir que la música conduce su vida. En el tráiler de más de dos minutos, Celine habla sobre el síndrome de la persona rígida, una rara enfermedad neurológica que hasta el momento no tiene cura y ataca a los músculos, destacó Variety.

“Ha sido una lucha”

El audiovisual cuenta la gran lucha a la que la icónica superestrella ha tenido que enfrentarse por una enfermedad que, en 2022, le cambió la vida. En medio de su relato, la artista canadiense no esconde sus sentimientos y comienza a llorar al revivir el problema de salud que ha enfrentado.

“No es difícil hacer un espectáculo, ¿sabes? Es difícil cancelar un espectáculo. Estoy trabajando duro todos los días. Pero tengo que admitir que lo extraño tanto. A la gente la extraño. Si no puedo correr, caminaré. Si no puedo caminar, gatearé. No pararé”, comienza a decir la cantante en el tráiler.

A tan solo horas del estreno del avance de “I Am: Céline Dion” cuenta con más de 10 mil visualizaciones en YouTube y pasa los mil me gusta.

“Despertar conciencia”

El documental está dirigido por Irene Taylor, que en 2009 estuvo nominada al Óscar por un cortometraje documental llamado “The Final Inch” donde hablaba acerca de la vacunación de la polio.

“Este último par de años han sido un enorme reto para mí, el viaje desde el descubrimiento de mi condición médica a aprender cómo vivir con ello y gestionarlo, pero que no permitiré que me defina”, dijo Céline Dion en un comunicado sobre el proyecto.

Y agregó: “Mientras sigo en el camino para retomar mi carrera sobre los escenarios, me he dado cuenta de cuánto he echado de menos poder ver a mis seguidores. Durante mi ausencia, decidí que quería documentar esta parte de mi vida, intentar despertar conciencia acerca de esta poco conocida condición y así poder ayudar a otros que comparten mi diagnóstico”.

La última vez que Céline Dion se subió a un escenario fue en julio de 2019 en Hyde Park, en Londres. Con la pandemia de covid-19, cuando tenía planes con su gira europea “Courage Tour”, todo se paralizó.

Una vez superado el confinamiento, programó nuevos shows en Estados Unidos, que iba a tener lugar entre noviembre de 2021 y febrero de 2022. Pero poco antes, en octubre de 2021, la estrella del canto la canceló.

“Se me rompe el corazón con esto. Me siento fatal por decepcionaros, y lo siento especialmente por decepcionar a tantos fans que habían hecho planes para venir a Las Vegas. Ahora tengo que centrarme en encontrarme mejor, quiero pasar esto cuanto antes”, informó en ese entonces en un comunicado.