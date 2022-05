Dolly Parton aceptó estar en el Salón de la Fama del Rock & Roll

¡Felicidades! Dolly Parton cambió de opinión y aceptó estar en el Salón de la Fama del Rock & Roll después de rechazar inicialmente la nominación.

“Bueno, lo aceptaré con gracia. Solo diría gracias y lo aceptaré porque los fanáticos votan. Pero cuando dije eso, siempre creí que el Salón de la Fama del Rock & Roll era para la gente de la música rock, y últimamente descubrí que no es necesariamente eso. Pero si no pueden ir allí para ser reconocidos, ¿adónde van? Así que sentí que le estaría quitando a alguien que tal vez lo mereciera, ciertamente más que yo, porque nunca me consideré un artista de rock. Pero obviamente, hay más que eso”, enfatizó la cantante, destacó Just Jared.

Como se conoció, la estrella de la música country de 76 años había recibido una nominación para el reconocido honor en marzo, lo que la habría considerado para la inducción al museo de Ohio junto con leyendas de la música como los Beatles y ABBA.

