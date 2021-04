El duende de Trino Mora en el rock nacional

Wikipedia indica que el rockero criollo Trino Mora nació el 27 de abril de 1943. Sin embargo, una fuente más fiable como la Sociedad de Autores y Compositores de Venezuela (Sacven), a la cual pertenece, señala 1946.

Más allá de que sean 75 o 78 vueltas al sol, la ocasión es propicia para escribir sobre una figura fundamental en la expansión de un género que nació entre sajones para impactar al resto de los mortales, latinoamericanos incluidos.

En los tempranos 60, proliferaron los grupos caraqueños y zulianos –principalmente- que dieron inicio al movimiento del rock nacional. Entre ellos, se abrió paso un solista recién llegado de Estados Unidos que sobrevivió a las críticas y aportó una visión diferente: Trino Mora. La historia es más o menos como sigue.

La madre de Trino José Mora García consideró que la mejor manera de encarrilar a su hijo por los problemas de conducta que mostrada era inscribirlo en una escuela militar ubicada en Fort Laurdale. En 1963, cumplida la formación académica, el joven regresó a su casa paterna en la urbanización La Paz y un año después fundó el grupo Los Duendes, con el bagaje que traía del norte.

En el lugar se producían encuentros musicales a cargo de Los Supersónicos que le ofrecieron las primeras oportunidades para estar sobre una tarima. A pesar de que algunos sectores lo tacharon de “antivenezolano”, llamó la atención de quienes se movían en el ambiente y logró su debut como solista el 18 de enero de 1965 en el programa El club del clan, conducido por Rosario Prieto, José Hernández y Richard Herd, los sábados, a las 6 pm, por CVTV. El conjunto de planta era Los Claners, con el liderazgo de Carlos Montenegro.

No obstante, debió esperar dos años para que apareciera su primer disco: El sol no brillará nunca más. Luego participó en la primera Experiencia Psicotomimética, organizada por Jesús Pérez Perazzo, Cappy Donzella y Los Cerebros Elásticos. En un ambiente con luces de colores y estroboscópicas, de sábanas sobre las que se proyectaban bacterias danzantes y con la voz en off que repetía: “Nos hemos apoderado de sus mentes”, marcó un hito al lado de Love Depression, Los Bonevilles, Carlos Moreán, Nancy Ramos, Los Memphis y Orquesta Venezuela Pop.

En 1969 ganó el Festival de la Voz Juvenil de Venezuela, en Maracay, con una versión de Stop the World I Want of Get off de Sammy Davis Jr. Siguieron éxitos como Mi tristeza y No olvides recordarme, antes de que la censura del gobierno de Rafal Caldera tratara de silenciar Libera tu mente y Se tú mismo. A la fecha, la discografía de Trino Mora suma 23 álbumes.

Sombras:

Tuvo romances con Neyla Moronta, Jeannette Rodríguez, Miriam Ochoa y Mary Soliani, entre otras. También vivió tristes episodios como el cáncer de próstata, rumores de estar en la indigencia, la ayuda recibida por Paul Gillman, Winston Vallenilla y Roberto Messuti, la desaparición de su apartamento en la Misión Vivienda de Fuerte Tiuna y la reclusión en una casa de cuidados por parte de su hermano Arturo.