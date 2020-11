El Magos de Os | Suena el furro

Un decreto firmado el 4 de noviembre de 1983 por el gobernador zuliano de entonces, Humberto Fernández Auvert, estableció el 8 de noviembre como Día del Gaitero. La selección de la fecha no podía ser más significativa, porque está relacionada con la data de la desaparición física de la principal figura del género: Ricardo Aguirre, también conocido como El Monumental y El padre de la gaita. El polifacético personaje solo tenía 30 años, cuando un accidente de tránsito produjo la lamentable de noticia de su muerte, en 1969.

Hasta entonces ya había corrido mucha agua desde que Noche buena de Adolfo de Pool tomó las ondas hertzianas para convertirse en la primera composición de su estilo en sonar en la radio, durante aquellos años 20 del siglo pasado, tan locos como los de la presente centuria.

Con el pasar del tiempo, ese capítulo regional se multiplicó en todo el país, incorporando la gaita a las tradiciones decembrinas. Armar el nacimiento, poner el arbolito, hacer las hallacas, degustar el dulce de lechosa, libar el ponche crema, celebrar la llegada del Niño Jesús o brindar por el año nuevo… nada está completo sin la musicalización de un disco de gaitas que sacuda el espíritu e irrite las cuerdas vocales. “Un paraíso vegetal lo enmarca todo, frutas maduras parecen adornos de oro… Orinocooo… Venezuela en ti palpita en ti suspira como un órgano vital”.

En Venezuela, la temporada navideña comenzaba prácticamente en octubre con el lanzamiento de las novedades de Cardenales del Éxito, Rincón Morales, Gran Coquivacoa, Maracaibo 15, Barrio Obrero de Cabimas, Gaiteros de Pillopo y Melody Gaita, entre otros. A partir de ese momento, las agrupaciones firmaban contratos que estipulaban tres, cuatro o cinco presentaciones por noche, en diferentes locales de las principales ciudades.

Y esa es la génesis de una lucha que durante décadas tuvieron los cultores del género, quienes le apostaban a que la gaita sonara todo el año. Que-rían quitarle la etiqueta de “música navideña” con una consecuencia razonable: tra-bajar todo el año. No lograron el objetivo, aunque parte de la diáspora ha incluido, en su playlist nacionalista, títulos del ritmo zuliano como una forma de preservar las raíces.

Actualmente, la gaita no vive su mejor momento. Ha descendido la producción en el país y casi casi ha desaparecido la difusión, a pesar del poder que tienen las redes sociales. Pero el sentimiento no se extingue. Y junto con el deseo de que vendrán tiempos mejores para el género, está la certeza de que la idiosincrasia no se extingue. “Y así siempre ha de pasar, que cada vez que escuchéis, una gaita lloraréis…”