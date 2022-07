El Puma habría revelado complicada situación de Julio Iglesias

Los rumores sobre el deterioro físico Julio Iglesias continúan. Ahora, el periodista Jorge Rial revela que el cantante está en silla de ruedas y con problemas de memoria. El comunicador argentino le acredita su información al venezolano José Luis Rodríguez, El Puma.

«Para mí es el artista hispano más grande de la historia. Cada vez que los veo (en alusión a los memes que se lanzan siempre durante este mes), ya no me divierto porque me quedé con la imagen que se encontró otro famoso cantante, que fue a visitar a Julio Iglesias a Miami», señaló Rial en el programa «Argenzuela», según reseña el diario Marca.

Vale acotar que Jorge Rial no menciona al citado cantante por su nombre, pero se refiere a él como «este famoso, con sobrenombre de animal, muy amigo de él», dato que llevó a medio mundo a asociar los comentarios con El Puma.

Lea completa esta nota en Chevere.life