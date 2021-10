«El Puma» le echa flores a Camilo al decir que es el mejor en su género

Hace un par de noches, los cantantes Evaluna y Camilo ofrecieron un espectáculo en la ciudad de Miami, con la intención de reencontrarse con sus fans y seguir celebrando que la cigüeña llegará pronto. La ocasión fue propicia para que los intérpretes ofrecieran por primera vez su tema «Índigo» en vivo, cautivando al público asistente, así como también al gran José Luis Rodríguez, El Puma.

«Anoche fue la noche de Camilo, Evaluna e Índigo. En mi veloz carrera por la vida, nunca había tenido tiempo, ni me detuve un poco, para ver en el escenario otros artistas, cosa que quería siempre quise hacer pero no se me daba por lo comprometido que estaba con mi carrera», relató el Puma en su cuenta en Instagram.

En este sentido, acotó que se sintió satisfecho y alegre tras presenciar el talento que, para él, tiene la generación de relevo.

Lea la historia completa en Chevere.life