El sudor de Shirley

Shirley Varnagy llegó como paracaídas al Miss Venezuela. No porque no tenga talento ni porque no merecía estar en el llamado “magno evento de la belleza venezolana”. Sino porque ella, lo ha dicho muchas veces, nunca quiso conseguir nada por su físico.

Pero el desempeño que como entrevistadora estaba, en 2017, en boga con su programa de entrevistas en Venevisión Plus. De hecho, todos los domingos en la noche se convertía en tendencia en Twitter; bien sea por los invitados y sus respuestas o por sus polémicas preguntas.

Así, ese año, y dado todo eso, fue llamada para hacer la siempre polémica pregunta final del certamen. Ella llegó elegantemente vestida, dispuesta con sus fichas en una gala que encabezó Henrys Silva como animador y que supuso, todavía no se sabía, la despedida de Mariángel Ruiz de la conducción del certamen.

