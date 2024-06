El universo ‘M3gan’ prepara ‘Soulm8te’

El universo de terror ‘M3gan’, la muñeca hecha con inteligencia artificial, regresará a los cines en 2026. Lo hará con ‘Soulm8te’, una nueva entrega que están desarrollando las productoras estadounidenses Atomic Monster y Blumhouse.

Ambas compañías propondrán ‘Soulm8te’ como una película de suspenso erótico centrada en un hombre que adquiere un androide. El robot con inteligencia artificial y cuerpo de mujer llegará a su vida para hacer frente a la pérdida de su esposa recientemente fallecida. La información fue confirmada por el medio especializado estadounidense The Hollywood Reporter y reseñada por EFE.

Kate Dolan, directora en 2021 de la cinta de suspenso ‘You are not my mother’ (‘Tú no eres mi madre’), dirigirá este proyecto. Su debut en salas se espera para el 2 de enero de 2026 de la mano de Universal.

La cinta pretende remontarse a aquellos filmes de suspenso de la década de 1990, aunque añadiendo un toque moderno y tecnológico. Por el momento se desconocen más detalles acerca del elenco.

‘Soulm8te’ da curso así a la expansión del universo de terror que trae de vuelta a ‘M3gan 2.0’, una secuela que se estrenará el 27 de junio de 2025. La película estará protagonizada por Jenna Davis, quien pone voz a la terrorífica muñeca; Allison Williams y Violet McGraw.

Recuerdo latente

Es interesante imaginar el posible paralelismo que podría haber entre ‘Soulm8te’ y la emblemática película ‘Cherry 2000’. Específicamente, por aquello de que un hombre entra a una tienda de androides femeninas en busca de un ejemplar y acaba descubriendo que nada como una mujer de verdad.

En la escena se le ve debatido y con intención de sustituir la muñeca que tenía en casa y que se funde por un corto circuito. En busca de la réplica, este ser atormentado visitará la fábrica para dar con una versión exacta. Modelo que al final deberá buscar en un cementerio de androides.

A pesar de que esta historia no tiene nada qué ver con la película que se inspiró en la idea de ‘M3gan’, sí conecta de algún modo. Sobre todo con la posibilidad de tener en casa a una mujer, a imagen y semejanza de las de carne y hueso, pero que fue construida con tecnología.