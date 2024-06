Elena Rose presumió que su reciente sencillo “Orión” ocupa el primer lugar en las tendencias musicales en Panamá. Nada descabellado, pues el tema fue una colaboración que hizo con el panameño Boza.

“Orión” fue producido por Faster, Daramola, Izy y Bassto. La canción es una mezcla de reguetón, afrobeats y salsa.

“Me encantó despertarme con la noticia de que ‘Orión’ está número uno en las tendencias en Panamá. Qué cool”, dijo Rose en una de sus historias de Instagram.

“Creo que tengo que viajar para allá. Un viaje para Caracas… la gente me dice que se acabó el verano. El verano comenzó porque llegó ‘Orión'”, agregó seguidamente la artista en la historia.

Amor y desamor

El tema cuenta, a seis días de su debut, con más de 384 mil visualizaciones en YouTube y más de 20 mil me gusta. “Orión” es una historia de amor, deseo y desamor.

En cuanto al video, que protagonizan los cantantes, expone la vibra caribeña y la química de Elena y Boza mientras están en una fiesta en Panamá. El trabajo de los artistas se caracteriza por ritmos tropicales y forma parte del nuevo EP homónimo de Boza.

Como era de esperarse, los seguidores expresaron el apoyo hacia el tema. “Elena es la próxima latina en apoderarse del mundo. Que gran talento y creatividad”; “No sé cuántas veces he oído la canción desde que la descubrí. Orgullo venezolano con Elena Rose. Una letra muy pegajosa sin ser vulgar ni explícita”; “Una canción que se goza de principio a fin. Con una letra que habla incluso de responsabilidad afectiva sin necesidad de hablar de sexo, utilizar un vocabulario vulgar o estigmatizar el género femenino!!! Click! Click! La reproduzco una y otra vez!”, son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Mujeres latinas

Otra de las cosas que tiene contenta a Elena Rose es su próxima presentación en la segunda edición de los Billboard Mujeres Latinas en la Música, que se celebrará el 9 de junio.

La gala reconoce a las artistas latinas femeninas que trabajan para generar cambios positivos, inclusión y equidad de género en la industria musical y se transmitirá a través de la señal de Telemundo.

“Celebrar la fuerza de nosotras… nada me hace más feliz!!!!!!!!!!!!!!! Este fin cantamos. No se lo pueden perder”, escribió en una reciente publicación en la red social de la camarita junto a un video y una foto de una de las mujeres que la inspiran: Celia Cruz

“Una de ellas fue Celia Cruz. De hecho, me acabo de hacer un tatuaje por ella. Dice ‘azúcar’. Ella me impactó mucho desde que era una niña. No podía entender por qué cuando era más joven, pero ahora entiendo que ella siempre fue tan poderosa y abrió tantas puertas y tenía un alma tan fuerte y le apasionaba tanto lo que hacía. Era más que música para ella. Eso es lo que es una mujer de verdad”, dijo la intérprete a Billboard en 2023.

“Estoy demasiado feliz. Qué rico celebrarnos a nosotras. Somos lo más bello de este mundo. No se lo pueden perder, Billboard este fin de semana. Qué lindo celebrar a las mujeres y a pasarla rico”, agregó la compositora en otra de sus historias.